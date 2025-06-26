Действуют ли на Сумщине графики отключения света? Что говорят энергетики

Как отметили в компании, информация о введении графиков отключения электроэнергии в Сумской области является неправдивой.

"Сейчас нет указаний от НЭК "Укрэнерго" о применении каких-либо ограничений в поставках электроэнергии. Предупреждения об их внедрении также не поступали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на территории Сумской области сейчас не действуют графики почасовых или аварийных отключений. Однако возможны плановые или аварийные локальные обесточивания, которые происходят ежедневно по разным причинам

Посмотреть предупреждения о плановых отключениях, связанных с выполнением ремонтных работ, можно: