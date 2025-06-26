Действуют ли на Сумщине графики отключения света? Что говорят энергетики

В сети в четверг, 26 июня, распространилась информация о том, что в Сумской области были введены графики отключения света. Однако эти данные являются ложными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".
Как отметили в компании, информация о введении графиков отключения электроэнергии в Сумской области является неправдивой.
"Сейчас нет указаний от НЭК "Укрэнерго" о применении каких-либо ограничений в поставках электроэнергии. Предупреждения об их внедрении также не поступали", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на территории Сумской области сейчас не действуют графики почасовых или аварийных отключений. Однако возможны плановые или аварийные локальные обесточивания, которые происходят ежедневно по разным причинам
Посмотреть предупреждения о плановых отключениях, связанных с выполнением ремонтных работ, можно:
Ранее мы писали о том, что в одной области Украины зафиксировано отключение света для бытовых потребителей. Там непогода в очередной раз напомнила об уязвимости инфраструктуры.
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