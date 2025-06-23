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Чи дійсно в Україні впала ефективність роботи ППО? Експерт навів цифри і спростував чутки

Фото: наслідки обстрілу Києва у ніч на 23 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Російська Федерація у ніч на понеділок, 23 червня, завдала чергового масованого удару по території України. На тлі атаки у мережі поширились чутки про низьку ефективність ППО.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Валерій Романенко.

"Щодо чуток про те, що падає ефективність протиповітряної оборони, то навпаки ситуація не дуже зрозуміла", - каже експерт.

Він нагадав, що під час атаки "Шахедів" 1 червня росіяни запустили 472 дрони, а збито 210, локаційно втрачено 172. Тобто ефективність ППО - 81%.

"2-3 червня - 65-64, наступний масований наліт - 407 "Шахедів", ефективність 90,5%, 9 червня масований наліт 479 "Шахедів", ефективність 96%. Сьогоднішній - 352 "Шахеди", ефективність - 96%", - зауважив Романенко.

А ось що стосується ракет, то відомо  про 11 запущених "Іскандерів", а ось збито чи локаційно втрачено 10 - це понад 90%.

"А з запущених крилатих "Іскандерів" збили всі пʼять це 100%. Так де тут падіння ефективності протиповітряної охорони?" - заявив експерт.

Атака на Київ

У ніч проти 23 червня російські окупаційні війська завдали ракетно-дронової атаки по Києву.
Зокрема, в Шевченківському районі ракета влучила в п’ятиповерховий житловий будинок - один із під’їздів будівлі зруйнований повністю. На тлі цих подій у мережі поширились чутки про те, що в Україні нібито значно знизилась робота сил ППО.

З подробицями наслідків атаки можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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