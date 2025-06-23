Действительно ли в Украине упала эффективность работы ПВО? Эксперт привел цифры и опроверг слухи

Российская Федерация в ночь на понедельник, 23 июня, нанесла очередной массированный удар по территории Украины. На фоне атаки в сети распространились слухи о низкой эффективности ПВО.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.
"Что касается слухов о том, что падает эффективность противовоздушной обороны, то наоборот ситуация не очень понятна", - говорит эксперт.
Он напомнил, что во время атаки "Шахедов" 1 июня россияне запустили 472 дрона, а сбито 210, локально потеряно 172. То есть эффективность ПВО - 81%.
"2-3 июня - 65-64, следующий массированный налет - 407 "Шахедов", эффективность 90,5%, 9 июня массированный налет 479 "Шахедов", эффективность 96%. Сегодняшний - 352 "Шахеда", эффективность - 96%", - отметил Романенко.
А вот что касается ракет, то известно об 11 запущенных "Искандерах", а вот сбито или локально потеряно 10 - это более 90%.
"А из запущенных крылатых "Искандеров" сбили все пять - это 100%. Так где здесь падение эффективности противовоздушной охраны?" - заявил эксперт.
В ночь на 23 июня российские оккупационные войска нанесли ракетно-дроновую атаку по Киеву.
В частности, в Шевченковском районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом - один из подъездов здания разрушен полностью. На фоне этих событий в сети распространились слухи о том, что в Украине якобы значительно снизилась работа сил ПВО.
С подробностями последствий атаки можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
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