Чи дійсно "Довгий Нептун" міг вдарити по Енгельсу: відповідь експерта

За його словами, під час цієї атаки по Енгельсу вдалось "проламати" російську ППО, для цього могла бути застосована велика кількість дронів.

"Я спочатку подумав, що могли "Нептуном" дістати, але скоріш за все це таке трохи перебільшення. Але ефект дуже суттєвий, тому що детонує там досить пафосно", - говорить Криволап.

На уточнення щодо того, чому думка про можливий удар по Енгельсу "Нептуном" є перебільшенням Криволап уточнив, що тоді б росіяни десь у "пабліках" вже заявляли б про це.

"Якщо там був "Нептун", то я думаю, що там десь в пабліках з'явилось б повідомлення, що вони чули шум газотурбінного двигуна. А я таких повідомлень, чесно кажучи, не бачу. І тому думаю, що, скоріш за все, це просто нові тактичні засоби, нові можливості у наших безпілотників: долати РЕБ, йти на менших висотах, щоб його не бачили радіолокаційні станції, ну і так далі", - підкреслив він.

Атака на аеродром "Енгельс"

У ніч на 20 березня жителі Саратовської області почали скаржитись на вибухи. Згодом стало відомо, що невідомі дрони здійснили наліт на НПЗ в Енгельсі.

Також у мережі повідомляли про приліт у районі аеродрому "Енгельс", де було видно густі клуби диму. Вибухи почалися в районі аеродрому рано вранці і тривають, що свідчить про ймовірну детонацію на складах зброї.

За даними ЦПД, під ударом по російському Енгельсу могли бути знищені ракети. Зокрема, росіяни могли втратити склад із Х-101.