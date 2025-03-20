Действительно ли "Длинный Нептун" мог ударить по Энгельсу: ответ эксперта

По его словам, во время этой атаки по Энгельсу удалось "проломить" российскую ПВО, для этого могло быть применено большое количество дронов.

"Я сначала подумал, что могли "Нептуном" достать, но скорее всего это такое немного преувеличение. Но эффект очень существенный, потому что детонирует там достаточно пафосно", - говорит Криволап.

На уточнение относительно того, почему мнение о возможном ударе по Энгельсу "Нептуном" является преувеличением Криволап уточнил, что тогда бы россияне где-то в "пабликах" уже заявляли бы об этом.

"Если там был "Нептун", то я думаю, что там где-то в пабликах появилось бы сообщение, что они слышали шум газотурбинного двигателя. А я таких сообщений, честно говоря, не вижу. И поэтому думаю, что, скорее всего, это просто новые тактические средства, новые возможности у наших беспилотников: преодолевать РЭБ, идти на меньших высотах, чтобы его не видели радиолокационные станции, ну и так далее", - подчеркнул он.

Атака на аэродром "Энгельс"

В ночь на 20 марта жители Саратовской области начали жаловаться на взрывы. Впоследствии стало известно, что неизвестные дроны совершили налет на НПЗ в Энгельсе.

Также в сети сообщали о прилете в районе аэродрома "Энгельс", где были видны густые клубы дыма. Взрывы начались в районе аэродрома рано утром и продолжаются, что свидетельствует о вероятной детонации на складах оружия.

По данным ЦПД, под ударом по российскому Энгельсу могли быть уничтожены ракеты. В частности, россияне могли потерять склад с Х-101.