Чи діятимуть графіки відключення 6 жовтня: відповідь "Укренерго"

Зауважимо, що востаннє графіки відключення вводили в період з 13:00 до 00:00 12 вересня. Це було пов'язано зі зниженням ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.