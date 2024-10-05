UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи діятимуть графіки відключення 6 жовтня: відповідь "Укренерго"

Фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 6 жовтня (GettyImagеs)
Автор: Каріна Левицька

В Україні у неділю, 6 жовтня, не будуть застосовуватись графіки відключення світла. Проте українців просять економно споживати електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у неділю, заходи обмеження споживання не плануються", - сказано у повідомленні.

При цьому українців просять ощадливо споживати електроенергію у період з 16:00 до 22:00.

Зокрема, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на денні години - з 10:00 до 16:00.

Зауважимо, що востаннє графіки відключення вводили в період з 13:00 до 00:00 12 вересня. Це було пов'язано зі зниженням ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світлаВійна Росії проти України