Будут ли действовать графики отключения 6 октября: ответ "Укрэнерго"

Заметим, что последний раз графики отключения вводили в период с 13:00 до 00:00 12 сентября. Это было связано со снижением эффективности солнечных электростанций из-за плохой погоды и падения генерации на ТЭС.

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