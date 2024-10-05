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Чи діятимуть графіки відключення 6 жовтня: відповідь "Укренерго"

Україна, Субота 05 жовтня 2024 20:15
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Чи діятимуть графіки відключення 6 жовтня: відповідь "Укренерго" Фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 6 жовтня (GettyImagеs)
Автор: Каріна Левицька

В Україні у неділю, 6 жовтня, не будуть застосовуватись графіки відключення світла. Проте українців просять економно споживати електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у неділю, заходи обмеження споживання не плануються", - сказано у повідомленні.

При цьому українців просять ощадливо споживати електроенергію у період з 16:00 до 22:00.

Зокрема, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на денні години - з 10:00 до 16:00.

Зауважимо, що востаннє графіки відключення вводили в період з 13:00 до 00:00 12 вересня. Це було пов'язано зі зниженням ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

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Графіки відключення світла Війна Росії проти України
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