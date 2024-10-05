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Будут ли действовать графики отключения 6 октября: ответ "Укрэнерго"

Украина, Суббота 05 октября 2024 20:15
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Будут ли действовать графики отключения 6 октября: ответ "Укрэнерго" Фото: украинцам рассказали, будут ли выключать свет 6 октября (GettyImagеs)
Автор: Карина Левицкая

В Украине в воскресенье, 6 октября, не будут применяться графики отключения света. Однако украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, в воскресенье, меры по ограничению потребления не планируются", - сказано в сообщении.

При этом украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в период с 16:00 до 22:00.

В частности, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 10:00 до 16:00.

Заметим, что последний раз графики отключения вводили в период с 13:00 до 00:00 12 сентября. Это было связано со снижением эффективности солнечных электростанций из-за плохой погоды и падения генерации на ТЭС.

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