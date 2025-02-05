Действует ли просроченный паспорт во время военного положения: официальное разъяснение

Из-за войны многие украинцы, особенно жители прифронтовых регионов, не всегда имеют возможность своевременно вклеить фотографию в паспорт или обменять документ, срок действия которого истек. В Украине урегулировали этот вопрос, определив, что некоторые документы остаются действительными на период военного положения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Согласно правительственному постановлению, во время военного положения и еще в течение 30 дней после его завершения действительными считаются: паспорта граждан Украины в форме ID-карты, срок действия которых истек после 24 января 2022 года или во время войны;

паспорта-книжечки, в которые не вклеена фотография при достижении 25 или 45 лет (если срок вклеивания наступил после 24 января 2022 года или в период военного положения). После прекращения или отмены военного положения граждане будут иметь 30 календарных дней, чтобы вклеить фото или заменить документ в соответствии с действующим законодательством.