Чи чекати зростання курсу долара цієї осені: що кажуть експерти

Дисбаланси у зовнішній торгівлі змушують НБУ девальвувати гривню. Однак у 2024 році традиційне осіннє зростання курсу долара може і не відбутися.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Курс долара, ціни, зарплати. Що чекає на українців та економіку до кінця року ".

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук відзначив позитивну тенденцію останніх місяців - помірну та контрольовану девальвацію гривні. Вона потрібна для того, щоб знизити дуже високий дефіцит зовнішньої торгівлі. Він прогнозує курс на кінець року на рівні 42,3 грн/долар.

Згідно з прогнозом заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліла, достатній приплив зовнішньої допомоги стабілізує девальваційні очікування та дозволить покривати негативне сальдо зовнішньої торгівлі.

За його словами, оптимістичні прогнози щодо врожаю плюс очікувані позитивні тренди у транспортуванні товарів Чорним морем дозволять збільшити експорт у другому півріччі, що покращить пропозицію на валютному ринку, і традиційна осіння хвиля девальвації може бути слабшою, або не станеться взагалі.

Курс долара

Нагадаємо, офіційний курс долара зріс із початку року на 6,7% до 40,50 грн/долар на кінець червня. Однак на початку липня зростання курсу прискорилося і долар оновив історичний максимум – 40,74 грн/долар.

У держбюджеті на 2024 рік закладено середньорічний курс 40,7 грн/долар та 42,1 грн/долар на грудень. Однак цей курс не є ані прогнозом, ані орієнтиром для НБУ, який контролює валютний ринок та курс.

На 2025 рік уряд закладає середній курс 45,0 грн/долар. Цифри Бюджетної декларації свідчать, що в Кабміні очікують на закінчення війни у другій половині 2025 року або у 2026 році, коли девальвація припиниться.