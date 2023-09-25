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Чи чекати підвищення тарифу на газ для населення взимку: заява "Нафтогазу"

Фото: Олексій Чернишов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

Під час війни в Україні діє заборона для підвищувати ціни на газ для населення. У "Нафтогазі" розуміють та підтримують цю логіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова під час телемарафону.

"Ціни на газ для населення на зиму 2023-2024 років будуть стабільними. Вони не будуть змінюватися", - сказав він.

За його словами, під час воєнного стану діють зрозумілі і об'єктивні обмеження щодо зміни цін, і "Нафтогаз" підтримує таку логіку.

"Також ми очікуємо, що коли така можливість настане, ми будемо ще активніше стимулювати енергоефективні заходи, також запроваджувати ринок енергії в нашій країні. Безумовно, напевно , це можливо після завершення війни", - додав голова НАК.

Мораторій на газ

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

"Нафтогаз" займає 98% ринку постачання газу для населення і продає газ по 7,96 гривень за кубометр. Ціни у інших постачальників коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

 

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Нафтогаз УкраїниЦіна на газ