Чи чекати підвищення тарифу на газ для населення взимку: заява "Нафтогазу"

"Ціни на газ для населення на зиму 2023-2024 років будуть стабільними. Вони не будуть змінюватися", - сказав він.

За його словами, під час воєнного стану діють зрозумілі і об'єктивні обмеження щодо зміни цін, і "Нафтогаз" підтримує таку логіку.

"Також ми очікуємо, що коли така можливість настане, ми будемо ще активніше стимулювати енергоефективні заходи, також запроваджувати ринок енергії в нашій країні. Безумовно, напевно , це можливо після завершення війни", - додав голова НАК.

Мораторій на газ

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

"Нафтогаз" займає 98% ринку постачання газу для населення і продає газ по 7,96 гривень за кубометр. Ціни у інших постачальників коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.