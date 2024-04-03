UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи чекати підвищення тарифів на світло, газ та воду: відповідь НКРЕКП

Фото: тарифи поки що не підвищуватимуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не збирається найближчим часом приймати рішення про підвищення тарифів.

Про це йдеться у відповіді НКРЕКП на запит РБК-Україна.

"НКРЕКП підготовка ініціатив щодо зміни тарифів на природний газ, електричну енергію та централізоване водопостачання та водовідведення не проводиться", - йдеться у відповіді регулятора.

Тарифи на комуналку

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.

Останній Меморандум з МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни та після її закінчення.

Як зазначається в Меморандумі, стабілізація системи "зрештою вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат (особливо після того, як війна закінчиться), з одночасним виділенням адекватних та цільових ресурсів для вразливих домогосподарств".

 

За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році. Це станеться після скасування воєнного стану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарифи