Ждать ли повышения тарифов на свет, газ и воду: ответ НКРЭКУ

"НКРЭКУ подготовка инициатив по изменению тарифов на природный газ, электрическую энергию и централизованное водоснабжение и водоотвод не проводится", - говорится в ответе регулятора.

Тарифы на коммуналку

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но не касается электроэнергии и холодной воды.

Последний Меморандум с МВФ допускает постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны и после ее окончания.

Как отмечается в Меморандуме, стабилизация системы "в конечном итоге потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов (особенно после того, как война закончится), с выделением адекватных и целевых ресурсов для уязвимых домохозяйств".