Чи чекати на долар по 50 гривень: експерти пояснили ситуацію

Як зазначається у матеріалі, різниця між офіційним курсом у 36,6 гривень/долар, встановленим 21 липня, та курсом на готівковому ринку, зберігається на рівні близько 10%, хоча НБУ вживає заходів для її зменшення.

Заступник директора ІК Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що така розбіжність не є небезпечною. "Поки що жодних проблем немає з тим, що різниця курсів близько 10%. Проблеми можуть виникнути, якщо вона зросте до 20%", - зазначив експерт.

Доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков також вважає, що така різниця курсів цілком допустима і певною мірою є інструментом, який стримує курс готівкового долара.

"У даній ситуації, при чинному офіційному курсі, відкат готівкового курсу до 40 або 39 гривень за долар у теорії зберігається. Але якщо офіційний курс буде збільшений, то і курс готівкового долара, за традицією, що вже склалася, піде вгору і вийде на рівень 45-50 гривень за долар", - зазначив Плотніков.

Якихось змін фіксованого курсу в Нацбанку поки що не планують - не бачать підстав для цього. І заявляють, що є достатньо можливостей, щоби забезпечувати фіксацію офіційного курсу на поточному рівні - 36,6 гривень/долар.

Експерти із таким твердженням не сперечаються. "Якщо говорити про офіційний курс, то треба розуміти, що у нас є тимчасовий дефіцит платіжного балансу, пов'язаний з війною, і він не зникне, доки не ліквідовано його причин. Тому НБУ й надалі витрачатиме 1,5-2 млрд доларів щомісяця на ліквідацію цього дефіциту - і це цілком нормально”, - зазначив голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Поки приплив валюти від Заходу суттєво перевищує відтік через інтервенції НБУ - тобто резерви зростають, немає підстав говорити про новий курс. Якщо ситуація кардинально зміниться і резерви знижуватимуться кілька місяців поспіль, питання щодо збільшення курсу може стати актуальним, зазначив експерт.