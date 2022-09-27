Гривня вийшла на "рекорд". Чому різко подорожчав долар і що буде з курсом восени

Чому різко виріс курс долара, чи вистачить НБУ резервів утримати гривню і чи чекати українцям нових потрясінь на валютному ринку – докладніше у матеріалі РБК-Україна.

З початку року українська гривня "просіла" до долара на 25% офіційно, готівковий ринок – на 35%. Минулого тижня в Україні курс готівкового долара до гривні досяг позначки 45 гривень/долар, що стало рекордом в історії української валюти. До цього позначку 40 гривень/долар було взято ще в лютому 2015 року. Проте буквально наступного дня почалося поступове зниження – до п'ятниці, 23 вересня долар уже коштував близько 42 гривень. У НБУ безпосередньо пов'язали цей стрибок з оголошенням про мобілізацію в Росії .

"Готівковий валютний ринок залишається досить чутливим до змін інформаційного середовища. Так, поточні коливання на готівковому ринку пов'язані насамперед із психологічним фактором на тлі спроб Росії залякати Україну загальною мобілізацією", - повідомили РБК-Україна в регуляторі.

Ще один фактор, який впливає на курс – складнощі з доставкою готівкової валюти. Наразі її завозять в Україну не авіаційним, а наземним транспортом. І через деякі проблеми, що виникали на кордонах у другій декаді вересня, постачання свіжих доларів та євро затримувалося.

Заступник директора ІК Dragon Capital Сергій Фурса каже, що попит на готівковий долар в Україні викликаний невизначеністю через війну і навіть за тимчасової відсутності волюти на ринку виникає ажіотаж та стрибок курсу.

"Так вийшло, що долар закінчився. Перед війною це не було б проблемою, бо півдня, і сідає літак у Борисполі з доларами. На ранок у касах банку долари є. Зараз чисто логістично доставити готівковий долар набагато складніше . Його треба якось секретним.поїздом везти", – сказав Фурса. Але формально суто економічних причин для суттєвих коливань курсу наразі немає, упевнений експерт.

Курсова різниця: ринок йде вперед

У Нацбанку кажуть, що ситуація на міжбанківському валютному ринку, навпаки, покращується. Пропозиція валюти з боку експортерів зросла насамперед завдяки роботі зернового коридору. Проте різниця між офіційним курсом у 36,6 гривень/долар, встановленим 21 липня, та курсом на готівковому ринку зберігається на рівні близько 10%, хоча НБУ вживає заходів для її зменшення.

Різниця офіційного та готівкового курсу може просто свідчити про дефіцит готівки . Але, на думку Сергія Фурси, така розбіжність курсів не є небезпечною. "Поки що жодних проблем немає з тим, що різниця курсів близько 10%. Проблеми можуть виникнути, якщо вона зросте до 20%", – зазначив експерт.

Доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков також вважає, що така різниця курсів цілком допустима і певною мірою є інструментом, який стримує курс готівкового долара.

"У даній ситуації, при чинному офіційному курсі, відкат готівкового курсу до 40 або 39 гривень за долар у теорії зберігається. Але якщо офіційний курс буде збільшено, то і курс готівкового долара, за традицією, що вже склалася, піде вгору і вийде на рівень 45-50 гривень за долар ”, – зазначив Плотніков.

Нацбанк у свою чергу з метою зниження курсу дозволив громадянам купувати безготівкову валюту з подальшим вкладенням її на депозит за курсом, близьким до офіційного, а банкам – збільшити пропозицію щодо продажу валюти.

"Зараз ситуація на міжбанківському валютному ринку значно стійкіша, ніж у червні-липні. Ці заходи разом із надходженням міжнародної допомоги дозволяють утримувати обсяг міжнародних резервів на відносно достатньому рівні для забезпечення курсової стабільності", - впевнені в Нацбанку.

З початком повномасштабних військових дій в Україні обсяг міжнародної допомоги загалом перевищив 19 млрд. доларів. Ще 12 млрд доларів очікується одержати до кінця року. Тож резервів для стримування курсу має вистачити.

Захист від інфляції: або як зберегти гроші

Щоб знизити попит населення на готівковий долар, НБУ намагається зробити привабливішими альтернативні інструменти, наприклад, умови для збільшення ставок за гривневими активами. І деякі комерційні банки вже підвищили дохідність гривневих депозитів до 15-20%. Нещодавно ставки почали збільшувати і великі державні банки.

Позитивно спрацював і інструмент, який дозволяє громадянам щомісяця купувати валюту на 50 тисяч гривень для 3-місячного депозиту, зазначив Плотніков. Але найближчим часом чекати, що для довгострокових накопичень українці віддаватиму перевагу гривні, особливих надій немає. Навіть збільшені відсотки депозитів не зможуть врятувати вкладення від інфляції.

Якихось змін фіксованого курсу в Нацбанку поки що не планують – не бачать підстав для цього. І заявляють, що є достатньо можливостей, щоби забезпечувати фіксацію офіційного курсу на поточному рівні – 36,6 гривень/долар.

Експерти із таким твердженням не сперечаються. "Якщо говорити про офіційний курс, то треба розуміти, що у нас є тимчасовий дефіцит платіжного балансу, пов'язаний з війною, і він не зникне, поки не ліквідовано його причин. Тому НБУ й надалі витрачатиме 1,5-2 млрд доларів щомісяця на ліквідацію цього дефіциту - і це цілком нормально", - зазначив голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Поки приплив валюти від заходу суттєво перевищує відтік через інтервенції НБУ – тобто резерви зростають, немає підстав говорити про новий курс. Якщо ситуація кардинально зміниться і резерви знижуватимуться кілька місяців поспіль, питання щодо збільшення курсу може стати актуальним, зазначив експерт.

Однак поки що такої загрози немає. Очікувані надходження до резервів для фінансування дефіциту бюджету та зовнішніх бюджетних виплат цього року покривають потреби уряду. Виплати за зовнішніми боргами відкладено на два роки і вже найближчим часом розпочнуться предметні переговори щодо підготовки нової програми України з МВФ.