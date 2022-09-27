Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 27 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 вересня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 42,25 гривні за долар. Курс євро знизився на 30 копійок до 40,90 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 41,40 грн (41,40 – 26 вересня)

продаж – 42,25 грн (42,35 – 26 вересня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 39,60 грн (39,90 – 26 вересня),

продаж – 40,90 грн (41,20 – 26 вересня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля - 8,10 грн (8,10-26 вересня),

продаж – 8,60 грн (8,60 – 26 вересня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 27 вересня становить 35,2375 грн за євро (-0,4279 грн).