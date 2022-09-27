Чи чекати на долар по 50 гривень: експерти пояснили ситуацію

Курс долара на готівковому ринку протягом останнього тижня піднявся вище 42 гривень. Поки НБУ тримає офіційний курс на рівні 36,6 гривень, чекати стрибка долара до 50 гривень не варто.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Гривня вийшла на "рекорд". Чому різко подорожчав долар і що буде з курсом восени ".

Як зазначається у матеріалі, різниця між офіційним курсом у 36,6 гривень/долар, встановленим 21 липня, та курсом на готівковому ринку, зберігається на рівні близько 10%, хоча НБУ вживає заходів для її зменшення.

Заступник директора ІК Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що така розбіжність не є небезпечною. "Поки що жодних проблем немає з тим, що різниця курсів близько 10%. Проблеми можуть виникнути, якщо вона зросте до 20%", - зазначив експерт.

Доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков також вважає, що така різниця курсів цілком допустима і певною мірою є інструментом, який стримує курс готівкового долара.

"У даній ситуації, при чинному офіційному курсі, відкат готівкового курсу до 40 або 39 гривень за долар у теорії зберігається. Але якщо офіційний курс буде збільшений, то і курс готівкового долара, за традицією, що вже склалася, піде вгору і вийде на рівень 45-50 гривень за долар", - зазначив Плотніков.

Якихось змін фіксованого курсу в Нацбанку поки що не планують - не бачать підстав для цього. І заявляють, що є достатньо можливостей, щоби забезпечувати фіксацію офіційного курсу на поточному рівні - 36,6 гривень/долар.

Експерти із таким твердженням не сперечаються. "Якщо говорити про офіційний курс, то треба розуміти, що у нас є тимчасовий дефіцит платіжного балансу, пов'язаний з війною, і він не зникне, доки не ліквідовано його причин. Тому НБУ й надалі витрачатиме 1,5-2 млрд доларів щомісяця на ліквідацію цього дефіциту - і це цілком нормально”, - зазначив голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Поки приплив валюти від Заходу суттєво перевищує відтік через інтервенції НБУ - тобто резерви зростають, немає підстав говорити про новий курс. Якщо ситуація кардинально зміниться і резерви знижуватимуться кілька місяців поспіль, питання щодо збільшення курсу може стати актуальним, зазначив експерт.