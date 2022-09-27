Ждать ли доллар по 50 гривен: эксперты объяснили ситуацию

Курс доллара на наличном рынке в течение последней недели поднялся выше 42 гривен. Пока НБУ держит официальный курс на уровне 36,6 гривен, ждать скачка доллара до 50 гривен не стоит.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Гривна вышла на "рекорд". Почему резко подорожал доллар и что будет с курсом осенью ".

Как отмечается в материале, разница между официальным курсом в 36,6 гривен/доллар, установленном 21 июля, и курсом на наличном рынке, сохраняется на уровне около 10%, хотя НБУ предпринимает меры для ее уменьшения.

Заместитель директора ИК Dragon Capital Сергей Фурса считает, что такое расхождение не опасно. "Пока никаких проблем нет с тем, что разница курсов порядка 10%. Проблемы могут возникнуть, если она вырастет до 20%", - отметил эксперт.

Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников тоже считает, что такая разница курсов вполне допустима и в определенной мере является инструментом, сдерживающим курс наличного доллара.

"В данной ситуации, при действующем официальном курсе, откат наличного курса до 40 или 39 гривен за доллар в теории сохраняется. Но если официальный курс будет увеличен, то и курс наличного доллара, по уже сложившейся традиции, пойдет вверх и выйдет на уровень 45-50 гривен за доллар", - отметил Плотников.

Каких-то изменений фиксированного курса в Нацбанке пока не планируют - не видят оснований для этого. И заявляют, что есть достаточно возможностей, чтобы обеспечивать фиксацию официального курса на текущем уровне - 36,6 гривен/доллар.

Эксперты с таким утверждением не спорят. "Если говорить об официальном курсе, то надо понимать, что у нас есть временный дефицит платежного баланса, связанный с войной, и он не исчезнет, пока не ликвидированы его причины. Поэтому НБУ и дальше будет тратить 1,5-2 млрд долларов ежемесячно на ликвидацию этого дефицита - и это вполне нормально", - отметил глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Пока приток валюты от Запада существенно превышает отток из-за интервенций НБУ - то есть резервы растут, нет оснований говорить о новом курсе. Если ситуация кардинально изменится и резервы будут снижаться несколько месяцев подряд, вопрос об увеличении курса может стать актуальным, отметил эксперт.