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Чи чекати на дефіцит фруктів в Україні та що буде з цінами: прогноз на літо 2023 року

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Україна, Субота 15 квітня 2023 10:22
Чи чекати на дефіцит фруктів в Україні та що буде з цінами: прогноз на літо 2023 року Фото: фрукти в Україні у 2023 році можуть подорожчати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через війну минулого року українців було позбавлено мелітопольської черешні, херсонської полуниці та кавунів. На 2023 рік прогноз оптимістичніший, але вартість фруктів не буде дешевою.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

На думку Гопки, виробники полуниці можуть зіткнутися з підвищенням виробничих витрат через несприятливу погоду.

Крім того, через дощ сезон полуниці в Україні, ймовірно, розпочнеться пізніше (завжди ранні сорти ягоди з'являлися у продажу на початку травня). Польща як один із найбільших імпортерів полуниці в Україну також побоюються цього.

Черешня 2023 року на ринку буде як імпортна, так і українська. До початку повномасштабної війни постачальником великої частки були Запорізька та Дніпропетровська області. Але зараз галузь розвивається і в Чернівецькій, і в Одеській областях.

"Щодо прогнозу цін на цей вид кісточкових, то це важко спрогнозувати, оскільки все залежить від погодних умов другої половини весни", - розповів експерт УКАБ.

Гопка також висловив сподівання, що цього року виробництво вітчизняних кавунів буде більшим, проте прогнозувати їхню вартість поки що зарано.

Раніше речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що фермери збираються засіяти баштанні, тому українці можуть чекати на херсонські кавуни.

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