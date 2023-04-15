Ожидать ли дефицита фруктов в Украине и что будет с ценами: прогноз на лето 2023 года
Из-за войны в прошлом году украинцы были лишены мелитопольской черешни, херсонской клубники и арбузов. На 2023 год прогноз оптимистичнее, но стоимость фруктов не будет дешевой.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.
По мнению Гопки, производители клубники могут столкнуться с повышением производственных затрат из-за неблагоприятной погоды.
Кроме того, из-за дождей сезон клубники в Украине, вероятно, начнется позже (всегда ранние сорта ягоды появлялись в продаже в начале мая). Польша как один из крупнейших импортеров клубники в Украину также опасается этого.
Черешня в 2023 году на рынке будет как импортная, так и украинская. До начала полномасштабной войны поставщиком большой доли были Запорожская и Днепропетровская области. Но сейчас отрасль развивается и в Черновицкой, и Одесской областях.
"Относительно прогноза цен на этот вид косточковых, то это трудно спрогнозировать, поскольку все зависит от погодных условий второй половины весны", - рассказал эксперт УКАБ.
Гопка также выразил надежду, что в этом году производство отечественных арбузов будет больше, однако прогнозировать их стоимость пока еще рано.
Ранее спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников заявил, что фермеры собираются засеять бахчевые, поэтому украинцы могут ожидать херсонские арбузы.
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