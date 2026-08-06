Был ли Трамп "агентом РФ"? Рассекречены материалы тайного расследования

В 2017 году Федеральное бюро расследований (ФБР) тайно приступило к расследованию в отношении действующего президента США Дональда Трампа относительно его возможных связей с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Белый дом обнародовал ранее засекреченные документы ФБР, касающиеся уголовного расследования, открытого против Дональда Трампа в мае 2017 года.

Тогда следователи проверяли версию о том, что президент США мог действовать в интересах России. Поводом для начала расследования стало увольнение директором ФБР Джеймса Коми.

Из обнародованных внутренних документов следует, что расследование под кодовым названием "Oxferd Comma" было открыто вскоре после отставки Коми. В то же время материалы свидетельствуют, что предположение, ставшее основанием для следственных действий, не поддерживала значительная часть агентов ФБР.

В документе от 16 мая 2017 года указано, что ФБР начало полноценное расследование на основании обоснованного подозрения в том, что Трамп мог сознательно или неосознанно действовать в интересах правительства Российской Федерации. Следователи также предполагали, что такие действия могли представлять угрозу национальной безопасности США или нарушать федеральное законодательство.

Документы также указывают, что расследование было начато, хотя на тот момент у правоохранителей не было подтверждений сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа во время кампании 2016 года.

Впоследствии специальный прокурор Джон Дарем в отчете, который Министерство юстиции США обнародовало в 2023 году, пришел к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований даже для открытия первоначального расследования Crossfire Hurricane, касавшегося предполагаемых связей предвыборной кампании Трампа с Россией.

Дело "Oxferd Comma" было закрыто 9 апреля 2019 года, поскольку следствие не нашло доказательств того, что Трамп был связан с Россией.