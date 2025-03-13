Чи був Курськ темою переговорів у Джидді: деталі від джерел

За інформацією джерела, питання будь-яких територіальних поступок на зустрічі в Джидді не піднімалося. Зокрема, співрозмовник спростував поширену в соцмережах конспірологічну теорію про те, що "відхід" ЗСУ з Курської області нібито було погоджено на тій зустрічі.

"Це повна нісенітниця", - зазначив він.

Джерело додало, що реакцію Росії на україно-американську пропозицію перемир'я на 30 днів поки важко прогнозувати.

"Росіянам буде важко чітко сказати на це "ні", бо тоді вони опиняться на стороні тих, хто "за війну",- сказав співрозмовник.

Він припустив, що росіяни в розмовах з американцями спробують висунути власні вимоги, за яких вони нібито будуть готові погодитись на якесь припинення вогню і тим самим "перекинути м'яч" знову на українську сторону.