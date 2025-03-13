Был ли Курск темой переговоров в Джидде: детали от источников

По информации источника, вопрос каких-либо территориальных уступок на встрече в Джидде не поднимался. В частности, собеседник опроверг распространенную в соцсетях конспирологическую теорию о том, что "отход" ВСУ из Курской области якобы был согласован на той встрече.

"Это полная чушь", - отметил он.

Источник добавил, что реакцию России на украино-американское предложение перемирия на 30 дней пока трудно прогнозировать.

"Россиянам будет трудно четко сказать на это "нет", потому что тогда они окажутся на стороне тех, кто "за войну",- сказал собеседник.

Он предположил, что россияне в разговорах с американцами попытаются выдвинуть собственные требования, при которых они якобы будут готовы согласиться на какое-то прекращение огня и тем самым "перебросить мяч" снова на украинскую сторону.