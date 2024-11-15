Чи були нові спроби окупантів зайти в Куп'янськ: в МВА дали відповідь

Росіяни після спроби прорватися у Куп'янськ Харківської області більше не намагалися зайти у місто. Проте бої на цьому напрямку тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна в ефірі телемарафону.

"Ні, не було (повторних штурмів, - ред.). Це, я так розумію, ворог намагався зненацька захопити, зайти в тил, отримав гідну відсіч і таких спроб вже не робить, розуміючи про те, що буде знищений", - сказав Беседін.

Він зазначив, що окупанти б'ють керованими авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та артилерією не лише по населених пунктах, але й по позиціях українських воїнів, щоб завдати якнайбільше втрат.

"Важко, бо ворога дуже багато, живої сили, техніки тощо", - додав він.

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