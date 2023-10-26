Чи була Хмельницька АЕС ціллю росіян під час вчорашньої атаки: що каже Ігнат

Наразі невідомо, чи була Хмельницька АЕС ціллю росіян під час вчорашньої нічної атаки "Шахедів", адже зрозуміти що саме мав на меті ворог можна тоді, коли є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми вчора оприлюднили інформацію про знищення "Шахедів". Їх було 11. Ви розумієте, що внаслідок роботи ППО можуть бути пошкодження. Адже все, що збивається зверху падає вниз", - сказав Ігнат.

Тому, за його словами, зрозуміти що саме мав на меті ворог можна тоді, коли є влучання.

"На щастя, вчора ми мали успішну роботу, коли було знищено усі "Шахеди". Але, як бачите, бувають випадки, коли внаслідок роботи ППО можуть ставатися от такі речі", - додав речник.

Атака РФ 25 жовтня

Нагадаємо, вчора, 25 жовтня, вночі російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Загалом у повітряному просторі нашої країни зафіксували 11 дронів, усі збили сили протиповітряної оборони. Але на землю попадали уламки.

Пізніше з'ясувалося, що ворог завдав удару по території поблизу Хмельницької АЕС. Внаслідок цього у містах Славута та Нетішин було порушено електропостачання.

Вибухи не вплинули на роботу АЕС, але на території станції пошкоджено будівлі.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, удар окупантів по території поблизу Хмельницької атомної електростанції - це традиційна російська "лякачка" атомним інцидентом.