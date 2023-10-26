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Была ли Хмельницкая АЭС целью россиян во время вчерашней атаки: что говорит Игнат

Четверг 26 октября 2023 09:35
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Была ли Хмельницкая АЭС целью россиян во время вчерашней атаки: что говорит Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Пока неизвестно, была ли Хмельницкая АЭС целью россиян во время вчерашней ночной атаки "Шахедов", ведь понять какую именно цель преследовал враг можно тогда, когда есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы вчера обнародовали информацию об уничтожении "Шахедов". Их было 11. Вы понимаете, что в результате работы ПВО могут быть повреждения. Ведь все сбивающееся сверху падает вниз", - сказал Игнат.

Поэтому, по его словам, понять что именно преследовал цель враг можно тогда, когда есть попадания.

"К счастью, вчера мы имели успешную работу, когда были уничтожены все "Шахеды". Но, как видите, бывают случаи, когда в результате работы ПВО могут происходить такие вещи", - добавил спикер.

Атака РФ 25 октября

Напомним, вчера, 25 октября, ночью российские оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

В общей сложности в воздушном пространстве нашей страны зафиксировали 11 дронов, все сбили силы противовоздушной обороны. Но на землю попадали обломки.

Позже выяснилось, что враг нанес удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение.

Взрывы не повлияли на работу АЭС, но на территории станции повреждены здания.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, удар оккупантов по территории вблизи Хмельницкой атомной электростанции - это традиционная российская "пугачка" атомным инцидентом.

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