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Морський коридор чекають зміни? Зеленський дав чітку відповідь

Вівторок 15 квітня 2025 21:18
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Морський коридор чекають зміни? Зеленський дав чітку відповідь Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Жодних змін у функціонуванні морського коридору не буде. Ведуться розмови лише про повне припинення вогню, після якого буде вільне судноплавство.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Одеської області.

Зеленський запевнив у тому, що жодних змін у функціонуванні морського коридору не буде.

"Ведуться розмови лише про припинення вогню: у морі, у небі та на землі. Якщо ми говоримо про повне припинення вогню, то тоді всюди. І тоді буде вільне судноплавство. Просто не буде поняття "морський коридор", бо буде вільне судноплавство. Або він буде більш захищений", - пояснив президент.

Водночас він додав, що росіяни здійснюють атаки на українські порти та інфраструктуру, тому їх треба відновлювати.

"В принципі, я вважаю, кораблі йдуть, коридор працює. Тому інформація, що та чи інша держава хоче показати своє лідерство в тому чи іншому напрямку... Але лідерство ми своє вже продемонстрували як країна, яка незалежно від всіх, побудувала цей коридор. Він працює. Якщо ті чи інші країни можуть додати безпеки в цьому напрямку, тобто вільне судноплавство, запрацюють додаткові парти, запрацює місто Миколаїв. Це просто розширення можливості. А що до зменшення або відчуття, що ви працюєте останній день, такого немає", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у Туреччині проходить зустріч представників "коаліції рішучих" щодо безпеки в Чорному морі. У переговорах беруть участь військові представники України, Франції, Великої Британії та Туреччини. Зустріч триматиме два дні - 15 та 16 квітня.

За його словами, Туреччина може займати серйозне місце у майбутніх гарантіях щодо безпеки у Чорному морі.

Також нагадаємо, що Україна створила спеціальний морський коридор, призначений для захисту зерна і металургійної продукції, що вивозиться з портів Чорного моря, після того, як Росія вийшла з "зернової угоди" в липні 2023 року.

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