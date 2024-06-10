Чи будуть вносити зміни до закону про мобілізацію: що кажуть у Раді

"Наразі якихось кричущих проблем з цим законом немає", - сказав він.

Веніславський розповів, що був лише один момент, оскільки депутати в законі не врахували нюанс щодо підприємств, які підпадають під критерії бронювання, але ще не встигли забронювати своїх працівників.

"Це, наприклад, підприємства, зокрема в сфері військово-промислового комплексу, критичної інфраструктури, залізничного транспорту, енергетики. Для того, щоб забронювати їхніх працівників, вони мають уточнити свої військово-облікові дані. А далі їм абсолютно законно приходять повістки, оскільки в них ще на сьогодні немає броні. Вийшло дещо замкнене коло", - розповів депутат від "Слуги народу".

За його словами, цю проблему має вирішити електронне бронювання в "Дії": коли непотрібно буде йти до ТЦК та СП оновлювати дані, а підприємство, що має підстави забронювати працівників, просто подає список до Міністерства оборони, Міноборони верифікує цей список з Пенсійним фондом, з Фондом соціального страхування.

"Вони підтверджують, що працівники працюють саме на цьому підприємстві, що за них сплачуються внески до Пенсійного фонду, до Фонду соціального страхування. І після верифікації зразу в системі "Оберіг" фіксується, що ці громадяни є заброньованими. І після цього вони можуть оновлювати свої дані і ніяких повісток вони не будуть утримувати", - додав сказав Веніславський.