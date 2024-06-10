UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи будуть вносити зміни до закону про мобілізацію: що кажуть у Раді

Фото: Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус, Уляна Безпалько

Народні депутати поки що не збираються змінювати новий закон про мобілізацію, який набрав чинності з 18 травня. Деякі проблеми можна вирішити без змін в документі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Наразі якихось кричущих проблем з цим законом немає", - сказав він.

Веніславський розповів, що був лише один момент, оскільки депутати в законі не врахували нюанс щодо підприємств, які підпадають під критерії бронювання, але ще не встигли забронювати своїх працівників.

"Це, наприклад, підприємства, зокрема в сфері військово-промислового комплексу, критичної інфраструктури, залізничного транспорту, енергетики. Для того, щоб забронювати їхніх працівників, вони мають уточнити свої військово-облікові дані. А далі їм абсолютно законно приходять повістки, оскільки в них ще на сьогодні немає броні. Вийшло дещо замкнене коло", - розповів депутат від "Слуги народу".

За його словами, цю проблему має вирішити електронне бронювання в "Дії": коли непотрібно буде йти до ТЦК та СП оновлювати дані, а підприємство, що має підстави забронювати працівників, просто подає список до Міністерства оборони, Міноборони верифікує цей список з Пенсійним фондом, з Фондом соціального страхування.

"Вони підтверджують, що працівники працюють саме на цьому підприємстві, що за них сплачуються внески до Пенсійного фонду, до Фонду соціального страхування. І після верифікації зразу в системі "Оберіг" фіксується, що ці громадяни є заброньованими. І після цього вони можуть оновлювати свої дані і ніяких повісток вони не будуть утримувати", - додав сказав Веніславський.

 

Новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. Він передбачає багато змін щодо обліку військовозобов’язаних.

Як заявив після набрання чинності закону президент Володимир Зеленський, "мобілізація як йшла, так і йде", але вона трохи "збільшилася".

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаМобілізація в Україні