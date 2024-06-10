Будут ли вносить изменения в закон о мобилизации: что говорят в Раде

"В настоящее время каких-то вопиющих проблем с этим законом нет", - сказал он.

Вениславский рассказал, что был только один момент, поскольку депутаты в законе не учли нюанс в отношении предприятий, подпадающих под критерии бронирования, но еще не успели забронировать своих работников.

"Это, например, предприятия, в частности в сфере военно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры, железнодорожного транспорта, энергетики. Для того чтобы забронировать их работников, они должны уточнить свои военно-учетные данные. А дальше им совершенно законно приходят повестки, поскольку в их еще на сегодняшний день нет брони. Получился несколько замкнутый круг", - рассказал депутат от "Слуги народа".

По его словам, эту проблему должно решить электронное бронирование в "Дії": когда не нужно будет идти в ТЦК и СП обновлять данные, а предприятие, имеющее основания забронировать работников, просто подает список в Министерство обороны, Минобороны верифицирует этот список с Пенсионным фондом, с Фондом социального страхования.

"Они подтверждают, что работники работают именно на этом предприятии, что за них уплачиваются взносы в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования. И после верификации сразу в системе "Оберег" фиксируется, что эти граждане забронированы. И после этого они могут обновлять свои данные и никаких повесток они не будут содержать", - добавил Вениславский.