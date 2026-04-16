Чи будуть вимикати світло в п'ятницю: в "Укренерго" дали прогноз на завтра

В Україні у п’ятницю, 17 квітня, не планують запроваджувати графіки відключення світла. Енергосистема працює стабільно, проте громадян закликають до розумного споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Особливу увагу просять приділити вечірньому піку споживання. Енергетики закликають ощадливо використовувати електроенергію з 18:00 до 22:00, щоб уникнути перевантаження мережі.

Попри це, українцям радять перенести користування потужними електроприладами на денні години - з 11:00 до 15:00.

За даними енергетиків, застосування заходів обмеження споживання на завтра не прогнозується .

Чи загрожує Україні дефіцит електроенергії?

Нагадаємо, нещодавно Національний енергорегулятор (НКРЕКП) не продовжив дію підвищених прайс-кепів, що, на думку експертів, не відповідає реальному дефіциту в енергосистемі.

Через штучні цінові обмеження на ринку Україна вже втрачає близько 800 МВт потужності, оскільки інвестори змушені зупиняти роботу генеруючих установок через їхню економічну невигідність.

Водночас фахівці наголошують на необхідності прискорення запуску нових енергопотужностей. Зокрема, в УВЕА зазначали, що надання інвесторам права самостійно будувати підстанції може скоротити терміни введення об’єктів в експлуатацію на 3-12 місяців.

Крім того, для стабілізації системи та зменшення кількості відключень уряду рекомендують вдосконалити процеси підключення до мереж, що дозволить швидше інтегрувати нову генерацію в умовах критичного дефіциту.