Будут ли выключать свет в пятницу: в "Укрэнерго" дали прогноз на завтра

20:40 16.04.2026 Чт
2 мин
Стало известно, готовиться ли украинцам к отключениям света
aimg Сергей Козачук
Будут ли выключать свет в пятницу: в "Укрэнерго" дали прогноз на завтра Фото: будут ли выключать свет в 17 апреля (Getty Images)

В Украине в пятницу, 17 апреля, не планируют вводить графики отключения света. Энергосистема работает стабильно, однако граждан призывают к разумному потреблению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрэнерго".

Читайте также: Отключения могут сократиться: что нужно для запуска новой генерации в Украине

Рекомендации по потреблению

По данным энергетиков, применение мер ограничения потребления на завтра не прогнозируется.

Несмотря на это, украинцам советуют перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 11:00 до 15:00.

Особое внимание просят уделить вечернему пику потребления. Энергетики призывают экономно использовать электроэнергию с 18:00 до 22:00, чтобы избежать перегрузки сети.

Грозит ли Украине дефицит электроэнергии?

Напомним, недавно Национальный энергорегулятор (НКРЭКУ) не продлил действие повышенных прайс-кэпов, что, по мнению экспертов, не соответствует реальному дефициту в энергосистеме.

Из-за искусственных ценовых ограничений на рынке Украина уже теряет около 800 МВт мощности, поскольку инвесторы вынуждены останавливать работу генерирующих установок из-за их экономической невыгодности.

В то же время специалисты отмечают необходимость ускорения запуска новых энергомощностей. В частности, в УВЭА отмечали, что предоставление инвесторам права самостоятельно строить подстанции может сократить сроки ввода объектов в эксплуатацию на 3-12 месяцев.

Кроме того, для стабилизации системы и уменьшения количества отключений правительству рекомендуют усовершенствовать процессы подключения к сетям, что позволит быстрее интегрировать новую генерацию в условиях критического дефицита.

