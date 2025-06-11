Чи будуть відключення світла влітку: прогноз "Укренерго"

"Укренерго" прогнозує стабільну роботу енергосистему протягом літа. На сьогодні виробляється більше електроенергії, ніж споживається.
Про це заявив в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час конференції Energy Day 2025.
"Сьогодні ситуація в енергосистемі є абсолютно контрольованою. Ми майже забезпечуємо споживання, питання залучення імпорту - виключно комерційне. Якщо за дужки винести питання, чи будуть обстріли, то ми нормально пройдемо літо, вчасно і якісно підготуємося до осінньо-зимового періоду", - сказав він.
Очільник "Укренерго" додав, що сьогодні на ринку електроенергії спостерігається профіцит обсягом 300 - 2 000 МВт потужностей на годину.
Він додав, що влітку традиційно зростає споживання вдень через роботу кондиціонерів. Це споживання буде покрито сонячними електростанціями.
Голова "Укренерго" пояснив причину відключень в південних регіонах - Миколаївській та Херсонській областях. Вони викликані відключенням обладнання на підстанціях "Укренерго", оскільки воно будо досить відновлене не ідеально.
"Це не пов'язано з обстрілами... Ви маєте розуміти в яких умовах ці об'єкти (підстанції магістральної мережі - ред.) були відновлені. На жаль, не ідеально, не так як нам би хотілося, тому трапляється і скоріше за все будуть траплятися прикрі випадки не довгострокових відключень", - прокоментував Брехт.
За його словами, "була проблема на одній із наших підстанцій: знеструмили споживачів і за пів години (10-26 хвилин) відновили".
Через масовані ракетні удари Росії по енергооб'єктах у березні-квітні 2024 року Україна втратила значну частину потужностей. Влітку 2024 року мешканці Києва та інших регіонів були без світла по 10 годин на добу. Водночас зиму 2024-2025 років Україна пройшла майже без відключень світла для населення.
У квітні НБУ покращив очікування щодо дефіциту електроенергії у 2025 році. Так, у 2025 році дефіцит е/е з урахуванням імпорту оцінюється на рівні 3%, у 2026 році - 1% та майже зникне у 2027 році (1%). Щорічний імпорт е/е становитиме близько 0,5 млрд доларів у 2025-2027 роках.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.