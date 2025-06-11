Будут ли отключения света летом: прогноз "Укрэнерго"

"Сегодня ситуация в энергосистеме является абсолютно контролируемой. Мы почти обеспечиваем потребление, вопрос привлечения импорта - исключительно коммерческий. Если за скобки вынести вопрос, будут ли обстрелы, то мы нормально пройдем лето, вовремя и качественно подготовимся к осенне-зимнему периоду", - сказал он.

Глава "Укрэнерго" добавил, что сегодня на рынке электроэнергии наблюдается профицит объемом 300 - 2 000 МВт мощностей в час.

Он добавил, что летом традиционно растет потребление днем из-за работы кондиционеров. Это потребление будет покрыто солнечными электростанциями.

Отключения в Николаеве и Херсоне

Глава "Укрэнерго" объяснил причину отключений в южных регионах - Николаевской и Херсонской областях. Они вызваны отключением оборудования на подстанциях "Укрэнерго", поскольку оно было достаточно восстановлено не идеально.

"Это не связано с обстрелами... Вы должны понимать в каких условиях эти объекты (подстанции магистральной сети - ред.) были восстановлены. К сожалению, не идеально, не так как нам бы хотелось, поэтому случается и скорее всего будут случаться досадные случаи не долгосрочных отключений", - прокомментировал Брехт.

По его словам, "была проблема на одной из наших подстанций: обесточили потребителей и за полчаса (10-26 минут) восстановили".