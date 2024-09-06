Будут ли отключать свет 7 сентября: ответ "Укрэнерго"

В Украине в субботу, 7 сентября, не будут действовать отключения света. Электроэнергия будет в течение целого дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Как заявили в компании, завтра, 7 сентября, применение мер ограничения не прогнозируется.

В случае, если в объемах применения ограничений будут изменения – о них будет сообщаться дополнительно. Информацию о графике отключений в вашем регионе можете узнать на сайте облэнерго или его страницах в соцсетях.

В то же время в пиковые часы использования света с 18:00 до 21:00 украинцев призывают экономно использовать электроэнергию и избегать одновременного включения нескольких мощных приборов.

Какая ситуация со свет сейчас

После масштабных обстрелов 26 августа в Украине пострадали энергетические объекты в 15 регионах Украины. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, сегодня, 6 сентября, в Украине в течение всех суток должны были действовать графики отключений света. Однако в ряде областей Украины продлили период без графиков отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.