Чи будуть сьогодні ввечері вимикати світло в Україні: прогноз "Укренерго"

У четвер, 2 липня, в Україні не планують відключати світло. Водночас енергетики закликали українців ощадливо споживати електроенергію.
Чому графіків відключень сьогодні не буде та як українці можуть допомогти енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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В "Укренерго" повідомили, що ситуація в українській енергетиці покращилася завдяки спаду спеки в сусідніх країнах та збільшенню імпорту.
Обмеження довелося застосовувати через різке зростання споживання на тлі спеки по всій Україні. Масове використання кондиціонерів збільшило навантаження на енергосистему щонайменше на 25%.
Крім того, на стабільність мережі продовжують впливати планові ремонти, усунення наслідків російських обстрілів та скорочення обсягів імпорту електрики.
В "Укренерго" радять перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00. Саме тоді найбільш ефективно працюють промислові сонячні електростанції.
Натомість у вечірні години, з 16:00 до 23:00, українців закликають максимально економити світло. Раціональне споживання допоможе уникнути повернення вимушених відключень.
"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - наголосили в "Укренерго".
Знайти актуальну інформацію щодо своєї області можна на офіційних сайтах та в соцмережах місцевих обленерго, а мешканцям Києва та Дніпропетровщини - за допомогою ресурсів YASNO.
Щоб допомогти енергосистемі, фахівці просять дотримуватися простих правил:
Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль пообіцяв українцям швидкі рішення для стабілізації ситуації в енергетиці і оголосив план дій.