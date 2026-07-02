Чи будуть сьогодні ввечері вимикати світло в Україні: прогноз "Укренерго"

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Чому повертали обмеження : графіки застосовували внаслідок зростання споживання енергії через спеку та активне використання кондиціонерів.

: графіки застосовували внаслідок зростання споживання енергії через спеку та активне використання кондиціонерів. Коли вмикати техніку : у вечірні години - з 16:00 до 23:00 - слід максимально економити електроенергію.

: у вечірні години - з 16:00 до 23:00 - слід максимально економити електроенергію. Де перевірити графіки : дізнатися про обмеження можна на сайтах і соцмережах обленерго, а також через застосунок або на сайті YASNO.

: дізнатися про обмеження можна на сайтах і соцмережах обленерго, а також через застосунок або на сайті YASNO. Правила користування електрикою: не слід одночасно вмикати кілька потужних приладів, користуватись ними у пікові години, а також не охолоджувати приміщення кондиціонером нижче 23 градусів.

Чому відключень 2 липня не буде

В "Укренерго" повідомили, що ситуація в українській енергетиці покращилася завдяки спаду спеки в сусідніх країнах та збільшенню імпорту.

Чому повертали обмеження

Обмеження довелося застосовувати через різке зростання споживання на тлі спеки по всій Україні. Масове використання кондиціонерів збільшило навантаження на енергосистему щонайменше на 25%.

Крім того, на стабільність мережі продовжують впливати планові ремонти, усунення наслідків російських обстрілів та скорочення обсягів імпорту електрики.

В які години краще вмикати техніку

В "Укренерго" радять перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00. Саме тоді найбільш ефективно працюють промислові сонячні електростанції.

Натомість у вечірні години, з 16:00 до 23:00, українців закликають максимально економити світло. Раціональне споживання допоможе уникнути повернення вимушених відключень.

Де перевірити графіки відключень

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - наголосили в "Укренерго".

Знайти актуальну інформацію щодо своєї області можна на офіційних сайтах та в соцмережах місцевих обленерго, а мешканцям Києва та Дніпропетровщини - за допомогою ресурсів YASNO.

Правила користування електрикою

Щоб допомогти енергосистемі, фахівці просять дотримуватися простих правил: