Будут ли сегодня вечером выключать свет в Украине: прогноз "Укрэнерго"

В четверг, 2 июля, в Украине не планируют отключать свет. В то же время, энергетики призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.
Почему графиков отключений сегодня не будет и как украинцы могут помочь энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина.
Главное:
В "Укрэнерго" сообщили, что ситуация в украинской энергетике улучшилась благодаря спаду жары в соседних странах и увеличению импорта.
Ограничение пришлось применять из-за резкого роста потребления на фоне жары по всей Украине. Массовое использование кондиционеров увеличило нагрузку на энергосистему минимум на 25%.
Кроме того, на стабильность сети продолжают оказывать влияние плановые ремонты, устранение последствий российских обстрелов и сокращение объемов импорта электричества.
В "Укрэнерго" советуют перенести использование мощных электроприборов на дневное время - с 10:00 до 16:00. В это время наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции.
В вечерние часы, с 16:00 до 23:00, украинцев призывают максимально экономить свет. Рациональное потребление поможет избежать возврата вынужденных отключений.
"Ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - отметили в "Укрэнерго".
Найти актуальную информацию о своей области можно на официальных сайтах и в соцсетях местных облэнерго, а жителям Киева и Днепропетровщины - с помощью ресурсов YASNO.
Чтобы помочь энергосистеме, специалисты просят придерживаться простых правил:
Напомним, министр энергетики Денис Шмигаль пообещал украинцам скорые решения для стабилизации ситуации в энергетике и объявил план действий.