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Чи будуть сьогодні ще перенесення графіків відключення світла: прогноз ДТЕК

Фото: чи будуть нові перенесення відключень світла сьогодні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні в Україні вже декілька разів відкладали початок відключень світла. Однак ввечері графіки відключень все ж запрацюють.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Так, спочатку відключень світла не було до 15:00, потім їх відклали до 16:00, а тоді ще на одну годину. Але це, скоріш за все, було останнім відкладенням.

"Що стосується подальшої ситуації, то скоріш за все з 17:00 почнуть діяти графіки по всій країні", - сказав Сахарук в ефірі телемарафону.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, через дефіцит в електромережі, спричинений російськими атаками на українські енергооб'єкти, по всій країні вже кілька місяців діють відключення світла. Сьогодні ввечері, як повідомляло "Укренерго", світло будуть вимикати відразу двом чергам.

Водночас в "Укренерго" прогнозують, що приблизно через місяць, ситуація з відключеннями світла повинна стати простішою. Зокрема, через зміну погодних умов.

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