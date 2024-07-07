Чи будуть сьогодні ще перенесення графіків відключення світла: прогноз ДТЕК

Так, спочатку відключень світла не було до 15:00, потім їх відклали до 16:00, а тоді ще на одну годину. Але це, скоріш за все, було останнім відкладенням.

"Що стосується подальшої ситуації, то скоріш за все з 17:00 почнуть діяти графіки по всій країні", - сказав Сахарук в ефірі телемарафону.