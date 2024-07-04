Чи штрафуватимуть біженців, чиї діти не ходять до школи у Польщі

Чи зобов'язані українські діти вчитися у польських школах

Заступниця міністра освіти Йоанна Муха розповіла, що з 24 лютого 2022 року, за перші три місяці війни в Україні, до Польщі прибуло 3 млн біженців з України, з них 43% це були діти до 17 років. За оцінками Міністерства національної освіти, 75 000 не відвідують школи.

"Ми не знаємо точно, скільки з них залишилося в Польщі, але знаємо, що 145 тисяч біженців, які приїхали до нас після нападу Росії на Україну, досі навчаються в польських школах і 34 тисячі у польських дитсадках", - заявила вона.

Поки польський Уряд дає право біженцям самим вирішувати, чи хочуть вони відвідувати місцеві школи. Батькам або особі, яка опікується дитиною, достатньо подати до територіальної громади за місцем проживання дитини заяву про те, що вона продовжуватиме навчання онлайн у системі освіти України.

Втім, чи дійсно дитина навчається, було проблематично перевірити. Відсутність координації між польськими та українськими освітніми органами може надалі спричинити проблеми для здобувачів освіти, оскільки українська влада повинна вирішити, чи визнавати атестати або сертифікати, видані польською школою.

І навпаки, якщо батьки учня, який зараз дистанційно навчається в Україні, вирішать залишитися в Польщі, необхідно буде визначити, наскільки кваліфікованим буде період, протягом якого дитина навчалася дистанційно.

Щоб не втратити пільги, доведеться ходити в польську школу

Тепер батьки повинні будуть записати дитину в польську школу, якщо не хочуть втратити право на пільги. Після внесення змін до закону про допомогу громадянам України в Польщі вони мають право на:

сімейні допомоги, про які йдеться в Законі від 28 листопада 2003 р.

допомогу на виховання, про яку йдеться в Законі від 11 лютого 2016 р., якщо дитина виконує обов’язок щорічної дошкільної підготовки чи обов’язкової шкільної освіти

допомогу "Dobry start" (одноразову виплату у суму 300 злотих на купівлю шкільного приладдя), якщо дитина навчається у польській школі

Експерти заявляють, що все-таки більшість українських біженців, щоб не втратити пільги на дітей, відправлятимуть їх у польські школи.

Якщо дитина не відвідуватиме польську школу, то уряд не надаватиме допомогу "Dobry start"(фото: Getty Images)

Як записати дитину у польську школу

Щоб записати дитину, потрібно подати заяву директору школи. Якщо не можете знайти школу з вільними місцями, потрібно звернутися до керуючого органу.

Клас (рік навчання) визначається на підставі документів, виданих закордонною школою, а у разі відсутності таких документів - декларацій батьків про загальну кількість років навчання за кордоном.

Завантажити шаблон декларації про загальний стаж навчання учня в системі освіти України можна тут.

Завантажити довідку про відвідування студентом з України підготовчого відділення можна тут.

Зразок декларації про продовження навчання учнів у системі освіти України можна знайти тут.

Чи оштрафують за невідвідування польської школи

Закон про освіту визначає, що освіта в Польщі є обов’язковою до 18 років (стаття 35 PO). Особи, які не є громадянами Польщі та підлягають обов’язковій шкільній освіті або обов’язковій освіті, здобувають освіту та опіку в державних школах на умовах, що діють для громадян Польщі (ст. 165 ПЗ).

Невиконання учнем обов'язкового відвідування школи підлягає примусовому стягненню згідно з положеннями про виконавче провадження в адміністрації. Учень не виконує шкільні обов’язки, якщо він не відвідував половину навчальних днів у певному місяці й пропуски були невиправданими. Директор зобов'язаний стежити за тим, чи трапляються такі ситуації, і втручатися у разі їх виникнення.

Спочатку батькам учня надсилається попередження - це вимога про виконання зобов’язання, в якій батькам учня повідомляється про ризик направлення справи до виконавчого провадження. Якщо це не допомогло, директор повинен подати заяву про початок примусового виконання. Тоді на батьків учня накладається штраф. Він не може перевищувати 10 000 злотих. Його можна застосовувати багаторазово, але загальна сума не може перевищувати 50 000 злотих. Несплачені штрафи скасовуються, якщо зобов’язання виконано.

Однак це не стосується школярів з України, які дистанційно навчаються у своїй країні. Але органи, які надають пільги, вимагатимуть підтвердження того, що діти пільговиків відвідують польську школу.

Школярів з України не штрафуватимуть у Польщі за не відвідування місцевих шкіл (фото: Getty Images)