Будут ли штрафовать беженцев, чьи дети не ходят в школу в Польше

Обязаны ли украинские дети учиться в польских школах

Заместитель министра образования Йоанна Муха рассказала, что с 24 февраля 2022 года, за первые три месяца войны в Украину, в Польшу прибыло 3 млн беженцев из Украины, из них 43% это были дети до 17 лет. По оценкам Министерства национального образования, 75 000 не посещают школу.

"Мы не знаем точно, сколько из них осталось в Польше, но знаем, что 145 тысяч беженцев, приехавших к нам после нападения России на Украину, до сих пор учатся в польских школах и 34 тысячи в польских детсадах", - заявила она.

Пока польское правительство дает право беженцам самим решать, хотят ли они посещать местные школы. Родителям или лицу, которое занимается ребенком, достаточно подать в территориальную громаду по месту жительства ребенка заявление о том, что он будет продолжать обучение онлайн в системе образования Украины.

Но учится ли ребенок на самом деле, было проблематично проверить. Отсутствие координации между польскими и украинскими образовательными органами может в дальнейшем вызвать проблемы для соискателей образования, поскольку украинская власть будет решать, признавать ли аттестаты или сертификаты, выданные польской школой.

И наоборот, если родители ученика, который дистанционно учится в Украине, решат остаться в Польше, необходимо будет определить, насколько квалифицированным будет период, в течение которого ребенок учился дистанционно.

Чтобы не потерять льготы, придется ходить в польскую школу

Теперь родители должны будут записать ребенка в польскую школу, если не хотят лишиться права на льготы. После внесения изменений в закон о помощи гражданам Украины в Польше они имеют право на:

семейные пособия, о которых идет речь в Законе от 28 ноября 2003 г.

помощь на воспитание, о которой идет речь в Законе от 11 февраля 2016 г., если ребенок исполняет обязанность ежегодной дошкольной подготовки или обязательного школьного образования

помощь "Dobry start" (единоразовую выплату в сумму 300 злотых на покупку школьных принадлежностей), если ребенок учится в польской школе

Эксперты заявляют, что все-таки большинство украинских беженцев, чтобы не лишиться льгот на детей, будут отправлять их в польские школы.

Если ребенок не будет посещать польскую школу, то правительство не будет предоставлять "Dobry start" (фото: Getty Images)

Как записать ребенка в польскую школу

Чтобы записать ребенка, нужно подать заявление директору школы. Если не можете найти школу со свободными местами, нужно обратиться в управляющий орган.

Класс (год обучения) определяется на основании документов, выданных зарубежной школой, а в случае отсутствия таких документов - деклараций родителей об общем количестве лет обучения за границей.

Скачать шаблон декларации об общем стаже обучения учащегося в системе образования Украины можно здесь.

Загрузить справку о посещении студентом из Украины подготовительного отделения можно здесь.

Образец декларации о продолжении обучения учащихся в системе образования Украины можно найти здесь.

Оштрафуют ли за непосещение польской школы

Закон об образовании определяет, что образование в Польше обязательно до 18 лет (статья 35 PO). Лица, не являющиеся гражданами Польши и подлежащие обязательному школьному образованию или обязательному образованию, получают образование и опеку в государственных школах на условиях, действующих для граждан Польши (ст. 165 ПО).

Невыполнение учащимся обязательного посещения школы подлежит принудительному взысканию в соответствии с положениями исполнительного производства в администрации. Ученик не исполняет школьные обязанности, если он не посещал половину учебных дней в определенном месяце и пробелы были неоправданными. Директор обязан следить за тем, случаются ли такие ситуации и вмешиваться в случае их возникновения.

Сначала родителям ученика направляется предупреждение - это требование о выполнении обязательства, в котором родителям ученика сообщается о риске направления дела в исполнительное производство. Если это не помогло, директор должен подать заявление о начале принудительного исполнения. Тогда на родителей ученика налагается штраф. Он не может превышать 10 000 злотых. Его можно налагать многократно, но общая сумма не может превышать 50 000 злотых. Невыплаченные штрафы отменяются, если обязательство исполнено.

Однако это не касается школьников из Украины, дистанционно обучающихся в своей стране. Но органы, предоставляющие льготы, потребуют подтверждения того, что дети льготников посещают польскую школу.

Школьников из Украины не будут штрафовать в Польше за непосещение местных школ (фото: Getty Images)