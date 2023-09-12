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Чи будуть рости тарифи цієї зими: відповідь Шмигаля

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період. Ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

"Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від "Нафтогазу" обсяги "блакитного палива" за фіксованою ціною – 7,4 гривні за кубічний метр", - сказав прем'єр.

Він пояснив, що це та пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи. 

 

"Наразі триває укладання договорів між "Нафтогазом" і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані", - додав Шмигаль.

Тарифи в Україні

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення скасували.

Більш детально про спробу підняти тариф на воду в Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Прем'єр-міністрДенис Шмигаль