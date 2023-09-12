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Будут ли расти тарифы этой зимой: ответ Шмыгаля

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в зимне-осенний период. Цена на газ, на тепло, на горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Мы также продлили действие ПСО на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от "Нафтогаза" объемы "голубого топлива" по фиксированной цене - 7,4 грн за кубический метр", - сказал премьер.

Он пояснил, что это та льготная цена, которая позволит не повышать тарифы. 

 

"Сейчас продолжается заключение договоров между "Нафтогазом" и предприятиями теплокоммунэнерго. Около 600 производителей тепла уже подали заявки, с большинством основных предприятий договоры поставки подписаны", - добавил Шмыгаль.

Тарифы в Украине.

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

Напомним, в НБУ ожидают, что существенное снижение рисков безопасности в Украине ожидается в середине 2024 года. Ранее НБУ предполагал, что это произойдет в начале следующего года.

Более подробно о попытке поднять тариф на воду в Украине можете узнать в материале РБК-Украина.

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Премьер-министрДенис Шмыгаль