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Чи будуть в "Резерв+" надсилати електронні повістки та направлення: що кажуть у парламенті

Фото: "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Електронні повістки або ж направлення на військово-лікарську комісію у застосунку "Резерв+" не буде.

Про це розповів член комітету Верховної ради (ВР) з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання щодо запровадження електронних повісток у "Резерв+", Веніславський заявив, що це питання обговорювалось під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. Зрештою було досягнуто консенсусу про те, що повісток в електронному кабінету не буде. Також це стосується й направлення на ВЛК. 

"Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", - додав член комітету Верховної ради (ВР) з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 

"Резерв+"

Варто нагадати, що 16 квітня було підписано законопроєкт про мобілізацію №10449, який набув чинності вже 18 травня. Загалом закон змінює процес мобілізації.

Як приклад, в Україні було зменшено призовний вік до 25 років. Зокрема військовозобов'язаних зобов'язали оновити особисті дані. Це можна зробити у територіальному центрі комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (СП), у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи у застосунку "Резерв+". 

Станом на 6 червня, згідно з даними речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, свої дані оновили вже 15% військовозобовʼязаних

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Мобілізація в Україні