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Чи будуть повістки у "Резерв+": що говорять у Міноборони

Фото: у Міноборони розповіли, чи будуть повістки у "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство оборони України поки що не планує додавати можливість розсилки повісток за допомогою застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Катерини Чорногоренко в ефірі телемарафону.

"Поки робота над таким функціоналом (розсилка повісток через "Резерв+" - ред.) не ведеться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", - зазначила Чорногоренко.

Вона також зазначила, що станом наразі свої військово-облікові дані за допомогою застосунку "Резерв+" оновили близько 1,1 мільйона військовозобов'язаних.

Що передувало

Нагадаємо, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Згідно з його нормами, військовозобов'язані українці мають оновити свої дані протягом 60 днів. В іншому випадку їм загрожує штраф.

Також 18 травня в Україні запустили застосунок "Резерв+", за допомогою якого дані можна оновити в онлайн-форматі.

Більш детально про додаток - у матеріалі РБК-Україна.

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