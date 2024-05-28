Чи будуть повістки у "Резерв+": що говорять у Міноборони

Що передувало

Нагадаємо, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Згідно з його нормами, військовозобов'язані українці мають оновити свої дані протягом 60 днів. В іншому випадку їм загрожує штраф.

Також 18 травня в Україні запустили застосунок "Резерв+", за допомогою якого дані можна оновити в онлайн-форматі.

Більш детально про додаток - у матеріалі РБК-Україна.

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