Будут ли повестки в "Резерв+": что говорят в Минобороны

Что предшествовало

Напомним, 18 мая в силу вступил закон о мобилизации. Согласно его нормам, военнообязанные украинцы должны обновить свои данные в течение 60 дней. В ином случае им грозит штраф.

Также 18 мая в Украине запустили приложение "Резерв+", при помощи которого данные можно обновить в онлайн-формате.

Более детально о приложении - в материале РБК-Украина.

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