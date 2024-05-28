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Будут ли повестки в "Резерв+": что говорят в Минобороны

Фото: в Минобороны рассказали, будут ли повестки в "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны Украины пока не планирует добавлять возможность рассылки повесток при помощи приложения "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Катерины Черногоренко в эфире телемарафона.

"Пока работа над таким функционалом (рассылка повесток через "Резерв+" - ред.) не ведется, потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются. И пока не планируются", - отметила Черногоренко. 

Она также отметила, что по состоянию на сейчас свои военно-учетные данные при помощи приложения "Резерв+" обновили около 1,1 миллиона военнообязанных.

Что предшествовало

Напомним, 18 мая в силу вступил закон о мобилизации. Согласно его нормам, военнообязанные украинцы должны обновить свои данные в течение 60 дней. В ином случае им грозит штраф.

Также 18 мая в Украине запустили приложение "Резерв+", при помощи которого данные можно обновить в онлайн-формате.

Более детально о приложении - в материале РБК-Украина.

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