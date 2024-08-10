Чи будуть у неділю відключати світло українцям: що каже "Укренерго"

Відключення світла в Україні

Через значні пошкодження української енергетики в результаті російських обстрілів в Україні з весни почали вводити графіки відключення світла. Через сильну спеку та ремонтні роботи на атомних електростанціях у липні відключення світла були жорсткішими, проте ближче до серпня ситуація стабілізувалася.

Покращити ситуацію допомогло виведення з планового ремонту одного з атомних енергоблоків. Як повідомляли в Міненерго, наразі ситуація в енергосистемі значно стабілізувалася, також планується додати додаткові потужності.

Тому, як прогнозують в Міненерго, якщо не буде обстрілів, то жорсткі відключення світла не повернуться навіть за умови сильної спеки.

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