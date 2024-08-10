Будут ли в воскресенье отключать свет украинцам: что говорит "Укрэнерго"

Отключение света в Украине

Из-за значительных повреждений украинской энергетики в результате российских обстрелов в Украине с весны начали вводить графики отключения света. Из-за сильной жары и ремонтных работ на атомных электростанциях в июле отключения света были более жесткими, однако ближе к августу ситуация стабилизировалась.

Улучшить ситуацию помог вывод из планового ремонта одного из атомных энергоблоков. Как сообщали в Минэнерго, ситуация в энергосистеме значительно стабилизировалась, также планируется добавить дополнительные мощности.

Поэтому, как прогнозируют в Минэнерго, если не будет обстрелов, то жесткие отключения света не вернутся даже при сильной жаре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.