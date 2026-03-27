Чи будуть електронні повістки в "Резерв+": в Міноборони дали відповідь

В Міністерстві оборони України спростували інформацію про те, що з квітня нібито почнуть розсилатися електронні повістки через додаток "Резерв+".

Про це РБК-Україна повідомили в Міноборони.

Як зазначили у міністерстві, інформація про нібито надсилання електронних повісток взагалі не відповідає дійсності. Зокрема у законодавстві немає такого поняття, як електронна повістка - тому жоден державний орган не може формувати чи надсилати такі документи.

"У застосунку Резерв+ такої функціональності немає, і жодних робіт над її створенням не ведеться. Резерв+ має іншу логіку. Це інструмент для швидкої та прозорої взаємодії громадян із державою: оновлення даних, доступ до інформації, спрощення процесів без зайвої бюрократії", - сказано у коментарі.

Тому, додали у міністерстві, будь-які повідомлення про "електронні повістки", які нібито будуть надсилатися через "Резерв+" - це "або непорозуміння, або свідоме викривлення інформації".

"Закликаємо орієнтуватися на офіційні джерела і перевірені повідомлення", - зазначили в МОУ.