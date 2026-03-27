ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Чи будуть електронні повістки в "Резерв+": в Міноборони дали відповідь

19:12 27.03.2026 Пт
2 хв
В МОУ зазначили, що поняття електронних повісток у законодавстві не існує
Антон Корж, Дмитро Левицький
Ілюстративне фото: "Резерв+" не пристосований до електронних повісток (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Міністерстві оборони України спростували інформацію про те, що з квітня нібито почнуть розсилатися електронні повістки через додаток "Резерв+".

Про це РБК-Україна повідомили в Міноборони.

Як зазначили у міністерстві, інформація про нібито надсилання електронних повісток взагалі не відповідає дійсності. Зокрема у законодавстві немає такого поняття, як електронна повістка - тому жоден державний орган не може формувати чи надсилати такі документи.

"У застосунку Резерв+ такої функціональності немає, і жодних робіт над її створенням не ведеться. Резерв+ має іншу логіку. Це інструмент для швидкої та прозорої взаємодії громадян із державою: оновлення даних, доступ до інформації, спрощення процесів без зайвої бюрократії", - сказано у коментарі.

Тому, додали у міністерстві, будь-які повідомлення про "електронні повістки", які нібито будуть надсилатися через "Резерв+" - це "або непорозуміння, або свідоме викривлення інформації".

"Закликаємо орієнтуватися на офіційні джерела і перевірені повідомлення", - зазначили в МОУ.

"Електронні повістки": що відомо

Зазначимо, трохи раніше низка українських ЗМІ повідомила, що з 1 квітня нібито будуть надсилатися електронні повістки. Приходити вони нібито будуть в кабінет військовозобов'язаного у "Резерв+".

При цьому повістка нібито вважалась б врученою за фактом того, що вона надійшла до електронного кабінету - незалежно від того, чи побачив та отримав її військовозобов'язаний. Тоді як зараз головний легальний спосіб дистанційного вручення повістки від ТЦК - це лист через "Укрпошту".

Також нещодавно в ЗМІ поширилися заяви народної депутатки від фракції "Слуга народу" Юлії Яцик, яка повідомила, що можливість надсилання повісток через "Дію" нібито розглядають у межах реформи ТЦК та посилення мобілізації.

Після цього Міністерство цифрової трансформації офіційно повідомило, що не розглядає і не планує впроваджувати електронні повістки в "Дії". Про розробку такого функціоналу навіть не йшлося.

Більше по темі:
Міністерство оборони України Мобілізація в Україні Повістки
Новини
