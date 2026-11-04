Чи будуть безкоштовні квитки УЗ цієї зими та що з тарифами: позиція Мінінфраструктури

Що буде з тарифами на пасажирські поїзди

Як раніше говорив СЕО "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, на час дії воєнного стану компанії заборонено піднімати соціальні пасажирські тарифи (на проїзд у плацкартних та купейних вагонах). Водночас у сегменті першого класу поїздів "Інтерсіті" та на міжнародних напрямках тарифи вже лібералізовано, і вони є прибутковими.

Своєю чергою у Мінінфраструктури зазначають, що готові опрацьовувати питання коригування цін у разі надання відповідних розрахунків.

"Готові розглядати обґрунтовані пропозиції індексації в далекому сполученні, щоб не переобтяжувати ані державний бюджет, ані вантажовідправників. Клієнтський сервіс за ці роки обʼєктивно виріс, і рухомий склад став краще", - зазначив Шемаєв.

Окрім цього, у приміському сегменті для оптимізації витрат частину поїздів замінюють регіональними, а місцева влада вже погодила помірну індексацію тарифів.

Чи буде програма безкоштовних квитків цієї зими

Минулорічна ініціатива "УЗ 3000" дозволила компанії дозаповнити вагони у низький сезон, розвантажити найбільш пікові періоди та залучити понад 100 тисяч нових користувачів до мобільного застосунку "Укрзалізниці".

Втім, на майбутній зимовий період відновлювати цю програму наразі не планують.

"Наразі планів щодо її продовження немає, оскільки цієї зими фокусуємось на безпеці перевезень", - наголосив заступник міністра.