Будут ли бесплатные билеты на УЗ этой зимой и что с тарифами: позиция Мининфраструктуры

Что будет с тарифами на пассажирские поезда

Как ранее говорил СЕО "Укрзализныци" Александр Перцовский, во время действия военного положения компании запрещено поднимать социальные пассажирские тарифы (на проезд в плацкартных и купейных вагонах). В то же время в сегменте первого класса поездов "Интерсити" и на международных направлениях тарифы уже либерализованы, и они прибыльны.

В свою очередь в Мининфраструктуры отмечают, что готовы прорабатывать вопросы корректировки цен в случае предоставления соответствующих расчетов.

"Готовы рассматривать обоснованные предложения индексации в дальнем сообщении, чтобы не перегружать ни государственный бюджет, ни грузоотправителей. Клиентский сервис за эти годы объективно вырос, и подвижной состав стал лучше", - отметил Шемаев.

Кроме этого, в пригородном сегменте для оптимизации расходов часть поездов заменяют региональными, а местные власти уже согласовали умеренную индексацию тарифов.

Будет ли программа бесплатных билетов этой зимой

Прошлогодняя инициатива "УЗ 3000" позволила компании дополнить вагоны в низкий сезон, разгрузить наиболее пиковые периоды и привлечь более 100 тысяч новых пользователей в мобильное приложение "Укрзализныци".

Впрочем, на предстоящий зимний период возобновлять эту программу не планируют.

"Пока планов по ее продлению нет, поскольку этой зимой фокусируемся на безопасности перевозок", - подчеркнул замминистра.